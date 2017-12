Conocé a Braian, un joven de 21 años que padece diabetes y es un ejemplo a seguir

Braian Roldan fue diagnosticado con diabetes cuando tenía 15 años. Inquieto y curioso, comenzó a estudiar sobre la enfermedad antes de que los médicos lo confirmaran: “Cuando me diagnosticaron, ya estaba un poco informado; y -más o menos- ya sabía de qué se trataba, pero mi familiares no. Gracias a la ayuda los doctores, las visitas periódicas a la Dra. Gloria -mi doctora de cabecera- pudimos entender bien de qué se trata la diabetes, cómo actuar y cómo proseguir con esto”.

Actualmente Braian tiene 21 años y dio un mensaje verdaderamente motivador para quienes padecen la enfermedad: “La diabetes es como pilotear un avión, nosotros -los pacientes- somos el piloto y el avión es la diabetes. Si seguimos los consejos que nos dan los doctores, vamos a ser unos buenos pilotos del avión y por lo tanto nuestra diabetes no va a ser un problema sino que va a ser un compañero en nuestra vida.”





Estudiante de Ingeniería Química en la UNSa, el joven continua con normalidad su vida, siguiendo los concejos de los médicos y no bajando los brazos ante sus sueños: “No considero haber tenido algún proyecto, alguna actividad que no haya finalizado por la diabetes. Por el contrario, tuve actividades y proyectos nuevos en mi vida gracias a la diabetes. Hay caminos nuevos que se abrieron, y que todavía considero que no se han cerrado. Si bien, es a lo que me quiero dedicar en el futuro, creo que no tendré ningún inconveniente a la hora de conseguir algún empleo o cuestiones así”.

Sobre la importancia de los cuidados y el cambio en algunas rutinas para controlar la enfermedad, Braian se manifestó totalmente predispuesto a seguir todos los hábitos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

“El cambio de hábito básicamente comenzó en cómo dejar de consumir comidas o refrescos que tengan un alto contenido de carbohidratos y alto contenido en azúcares. Por ello, siempre que quería comer algo, me fijaba en la información nutricional que tienen (atrás) los envases y allí, podía analizar si podía o no comerlo. Con ayuda de la nutricionista, me fueron guiando en cómo aplicarme las dosis de insulina”.

PANDIS es un grupo que se dedica no sólo a contener y concientizar a los pacientes y su grupo familiar, sino que también estudian sobre avances en tratamientos y tecnologías que permitan mejorar la calidad de vida de quienes padecen diabetes. Braian fue designado como Director del Grupo de Jóvenes y adolescentes de PANDIS Salta, según publica el sitio de Padres de Adolescentes y Niños Diabéticos de Salta, una Asociación sin Fines de Lucro, en su sitio digital.