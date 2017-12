Quién es la jueza que no dejó que la policía lleve “armas” al Congreso

La magistrada en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de Buenos Aires, Patricia López Vergara, dispuso que las fuerzas de seguridad no usen “armas letales” durante las protestas frente al Parlamento. Lo hizo para "velar por la paz social".

Patricia López Vergara, jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, es la funcionaria judicial que prohibió el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que tienen a cargo el operativo de seguridad frente al Congreso, donde se debate la reforma previsional, en medio de una violencia desmedida.

Según la información que comparte el sitio Infobae, López Vergara consideró en su fallo que se encontraba "obligada a ponderar el estado de crispación de la población en orden a velar por la paz social y la preservación de vulneración de los derechos, tanto de ciudadanos como de personal policial", e instó a las autoridades del ministerio de Seguridad porteño a usar balas de goma y gases lacrimógenos como "último recurso" y a "una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas".

López Vergara está a cargo del fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 desde el año 2000, y por su despacho en Avenida de Mayo al 500 pasaron causas que la enfrentaron con los últimos cuatro jefes de Gobierno porteños, desde Aníbal Ibarra hasta Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Jorge Telerman y Mauricio Macri.

Es ese mismo despacho en Avenida de Mayo desde el que hoy estableció el protocolo para las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas en el Congreso donde López Vergara tiene, según reconoció en una entrevista en 2012 al semanario Democracia, una colección de perfumes franceses, "sillones recubiertos con pieles, banquetas animal print, un banco con forma de mano traído de Indonesia, cuadros valiosísimos que se destacan en una pared pintada de verde chillón, pinturas de Carlos Alonso, Julio Barragán y Alicia Puy, un grabado con reminiscencias de su libro preferido, 'Alice in Wonderland', un altar de iglesia católica transformado en una biblioteca adornada con budas, alfombras persas (y) lámparas art decó y Tiffany".

"Los jueces tienen que trabajar en un ambiente lindo, yo paso más horas acá que en mi casa. El arte me apasiona en todas sus manifestaciones: soy una apasionada de la pintura, de la música. Y en todos los aspectos de la vida, cuanto más sensible es un ser humano, mejor. En la Justicia necesitamos gente sensible", aseguró en esa entrevista la magistrada para justificar su estilo de vida y que reproduce Infobae.