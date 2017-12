Esta diputada llamó a los gobernadores "prostitutas de Macri", Kosiner le contestó

Uno de los discursos más duros de la maratónica y violenta jornada de este lunes fue, sin dudas, el de la rionegrina María Emilia Soria. La diputada del Frente para la Victoria-PJ castigó a los gobernadores del PJ que arribaron a un acuerdo con el Gobierno nacional por la reforma previsional, y los tildó, lisa y llanamente, de “prostitutas”.



“Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas… ¡No son peronistas, son prostitutas de (Mauricio) Macri! ¡Vinieron acá y cambiaron los votos a costa de que Macri no incendie cada una de esas provincias! ¡Eso es coerción, es afectar el federalismo, es afectar las autonomías de las provincias!”, bramó Soria.





Así, se refirió a la fotografía que se tomaron los mandatarios provinciales con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, antes de que comenzara la sesión, como postal final del acuerdo. “Me da vergüenza que hayan arrastrado a gobernadores justicialistas a sacarse una foto”, admitió.



La respuesta de Kosiner



El jefe del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, se ganó este lunes los aplausos de buena parte del ala derecha del recinto de la Cámara de Diputados, donde se ubica Cambiemos. El legislador salteño defendió la posición de los gobernadores al firmar el Consenso Fiscal y fue ovacionado cuando se diferenció del kirchnerismo de cara a 2019.



“Creemos en un peronismo que se tiene que preparar para ser opción de gobierno. Queremos ganarle a (Mauricio) Macri en las próximas elecciones, pero no vamos a ser parte de ninguna opción que quiera ser gobierno apostando al fracaso de otro gobierno”, lanzó Kosiner, enfático, durante la instancia de las cuestiones de privilegio.



El diputado aseguró que su bloque, que representa a los gobernadores del PJ, está dispuesto a debatir la reforma jubilatoria “con profunda responsabilidad”. “En nuestro bloque hemos tenido y tenemos un profundo debate sobre esta ley, y cada voto que se va a expresar es por una decisión libre de cada diputado del bloque”, manifestó.





Y agregó: “Cuando decimos que representamos el planteo de muchos gobernadores es porque tenemos la responsabilidad de administrar a muchas provincias. Hay 23 de 24 gobernadores que han firmado un acuerdo federal, y de eso nos hacemos cargo perfectamente”.



Kosiner aclaró que “es mucho más fácil hablar cuando uno no tiene responsabilidad de gobierno” y señaló que “un solo gobernador de los que algunos definen como ‘prostitutas del presidente Macri’ no firmó este convenio”, en alusión al puntano Alberto Rodríguez Saá.



“Los gobernadores han actuado responsablemente, pensando en el interés de sus provincias, y muchos de nosotros no les vamos a sacar el hombro ni la espalda a nuestros gobernadores. Pero no por obsecuentes, sino porque somos responsables”, afirmó finalmente el salteño.