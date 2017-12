“Creemos en la dinámica de la política y los hechos nos tienen que dar la razón”

Tras más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados terminó aprobando la reforma previsional con 128 a favor, 116 en contra y 2 abstenciones. El diputado nacional por Salta (UCR), Miguel Nanni fue uno de los legisladores que votó a favor de la iniciativa.

“Ha sido una larga jornada, triste porque ha sido muy violenta, más de 80 policías heridos. Finalmente aprobamos la reforma y confiamos en que le dé la sustentabilidad al sistema que es lo que estamos buscando y que los jubilados le ganen a la inflación. Por el bien de todos que los hechos en el futuro nos den la razón” pidió Nanni, en diálogo por Canal 9 Salta, reconociendo que ha sido una apuesta muy grande a favor del gobierno nacional por parte de la Cámara Baja.

En sentido, el diputado nacional por la UCR reconoció que en los últimos días se dijeron demasiadas cosas que confundieron a la gente y embarraron la cancha. Y no solamente responsabilizó a la oposición sino también al gobierno nacional. “Es posible hay faltado más comunicación de la ley. Se aprobó pero no hubo festejos. Creemos en la dinámica de la política y que los hechos nos tienen que dar la razón” agregó.

Nanni afirmó que la ley tiene el 82% móvil y el ajuste inflacionario, lo que va acorde con todo el sistema que tienen todos los países del mundo. “Ha terminado siendo una buena reforma en los hechos. Ahora la queda al gobierno aceitar bien estos mecanismos para que los jubilados salgan ganando” insistió el legislador nacional.

Finalmente, Miguel Nanni afirmó que ayer se buscó desestabilizar el gobierno de Mauricio Macri. “Ves a 80 policías heridos, tipos tirando bombas molotov, los policías son carne de cañón. Pudimos ver la clase de país que tenemos, porque tratar de incendiar a otro argentino no habla de razón política, no puede superar la violencia a la razón. Es un país al que yo rechazo y no me siento parte de esto. Es gente que no está acostumbrada al diálogo” concluyó.

Reforma Tributaria

La sesión paso a un cuarto intermedio hasta las 17 donde se debatirá la reforma tributaria. El próximo jueves se tratará el presupuesto nacional 2018.