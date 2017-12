David: “Para nosotros es tan importante el jubilado como la provincia”

El diputado salteño del bloque justicialista rechazó el proyecto de reforma jubilatoria y criticó la gestión de Macri. “Estamos tratando este tema porque el Gobierno ha cometido errores en estos dos años. Desde el 2015 podemos ver claramente que muchas de las cosas que se aprobaron aquí nos las hubiéramos aprobado si nos decían que se iban a usar para tener la excusa de hacer esta reforma jubilatoria”, Manifestó Javier David, quien fue uno de los últimos oradores antes de la votación.

David cuestionó políticas impositivas que privilegian a los sectores de mayor patrimonio. “Hoy por hoy, gente como nosotros o con patrimonios muy superiores a nosotros no pagan bienes personales. Hemos eximido de impuestos a un montón de condiciones que tienen más que ver con el mercado empresarial que con la realidad social de la Argentina”.

Sobre la Reparación Histórica de los Jubilados, consideró que se convirtió en un “gran agujero que no sabemos ni cuándo termina ni cuánto se va a pagar, donde fuimos a buscar a gente que no reclamaba y todavía no se les puede pagar a quienes vienen reclamando hace muchos años”.











Sobre éste tema cuestionó: “Hemos hecho una ley de devolución del IVA que prácticamente no se aplicó, para este año había 17 mil millones de pesos presupuestados para que se les devuelva a los jubilados. El promedio de lo que le devolvieron a los jubilados en mi provincia es de $86, en la ciudad de Buenos Aires el promedio es de $180. No sólo la ley no se ejecutó sino que también se benefició a los distritos más ricos”.

David también se refirió al déficit fiscal: “Es muy difícil sostener que vamos a trabajar sobre esta reforma cuando tenemos claro que se ha venido gastando, en estos dos últimos años, al mismo nivel de lo que se gastaba antes del 2015. En dos años el déficit fiscal de éste país no se ha reducido en nada”.

Sobre la falta de acuerdo entre los diputados del Bloque Justicialista, David destacó: “No es fácil esta en los zapatos de quienes por vocación y por convicción no nos gustaría descuidar ni una provincia ni a los jubilados, pero lamentablemente nos toca elegir, nos toca tener que confiar en que podremos entre todos, más allá de cómo termine la votación, salir adelante. Este bloque tiene la más absoluta libertad para que cada uno vote a conciencia de lo que crea conveniente”.