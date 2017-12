Comienza el juicio por la muerte de Andrés Guanuco a la salida del boliche Stadium

“A dos años que aquella madrugada trágica, donde Adrián Guantay, mató a mi hermano afuera del boliche Stadium se va a realizar el juicio, en la Sala III de Menores”, contó a InformateSalta Luis, hermano de Andrés.

En un tono de euforia, bronca y dolor, con tantas sensaciones cruzadas recordó una vez más aquella secuencia trágica que cambió su vida para siempre. “Vi a mi hermano ese día en su trabajo, era repositor en un mayorista, cuando volvía a mi casa en mi moto me atropellaron y terminé en el San Bernardo”, relató.

Mientras esperaba que lo atiendan su hermano fue atacado a la salida del boliche por un menor de edad. “Al otro día veo a mi mamá en la guardia, pensé que me había ido a ver, pero me dijo que estaba buscando a mi hermano porque lo habían patoteado. Justo me atendieron y me metieron a una sala”, dijo.

Luis, hermano de la víctima. Foto El Tribuno.

En el horario de visita entró su mujer y le contó que Andrés estaba muerto. “Me volví loco, pedí el alta voluntaria y volvía a mi casa en Finca Independencia y ahí me encontré con un cajón cerrado. Estaba desfigurado, lo atacaron con un bloque y lo mataron”, contó.

Atravesado de dolor habló con efectivos de la Brigada de Investigaciones y ellos le dijeron que no había cámaras en la zona. Sin embargo la familia recorrió el lugar y las encontró. Cumpliendo un rol fundamental en la investigación lograron encontrar testigos que afirmaron que tanto Andrés como el único imputaro, que en ese momento tenía 17 años, estuvieron dentro del boliche y los sacaron.

El lugar donde fue encontrado ya sin vida.

“Mi hermana hizo las denuncias y volvieron a clausurar el boliche, antes lo habían hecho por otras irregularidades, después por permitir el ingreso a menores”. Explicó que su hermano fue encontrado a 200 metros del boliche ya sin vida.

Mañana participarán de las audiencias junto a su abogada donde pedirán la pena máxima.