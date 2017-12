¿Estás igual? Apareció el doble tucumano de Ricardo Fort

Una foto de la gala de los personajes más solidarios de Tucumán de 2017 hizo que estallara un comentario en las redes sociales. Uno de los convocados era idéntico a Ricardo Fort.

El evento reunía a personalidades de la provincia que se destacaron por su labor caritativa hacia los demás. El falso Fort aparecía en la foto principal, con su característico bigote y una amplia sonrisa.

No era una máscara. Efectivamente, Javier Carabajal (prefiere que le digan Xavi) es muy parecido al chocolatero. Lo ayuda el look, el estilo en el peinado y la barba. Justamente, en diálogo con TN Show, él contó que a partir de un corte de pelo mucha gente empezó a notar su similitud física con el empresario.

"Esa foto fue como un boom", contó. Claro, en el último tiempo recibió muchos comentarios por el parecido, pero ahora, con la viralización de la imagen, eso se multiplicó.

"Hace casi dos años que me dicen que me parezco. Ya me acostumbré", confesó. Aseguró que nunca le disgustó la situación pero que tampoco lo buscó, sino que fue algo natural.

Oriundo de San Miguel de Tucumán, Xavier trabaja en la administración del Jockey Club y estudia dos carreras, técnico en administración de empresas y profesorado de portugués. Hasta ahí, todo muy alejado del mundo del espectáculo. Pero algo lo une a ese ambiente ya que también desfila en los eventos que organiza Jorge Testa.

El doble de Fort contó cómo fue ese cambio de look que modificó su apariencia por completo y lo dejó igualito al empresario. "Un sábado, hace dos años, salí medio tarde mi trabajo y fui a lo de mi peluquera, Mariana. Yo me siento y ella me corta el pelo, no me pregunta cómo y siempre me va renovando. Ese día llegué a las apuradas porque tenía una fiesta. Me dijo que me iba a hacer una cresta. Me corté y me fui a casa. Me pegué una ducha y luego me afeité. Era tanto el apuro que tenía que no medí y me terminé afeitando mal. Yo siempre solía usar el candado. Me miré al espejo y pensé, 'o me hago volar la barba o le doy otro sentido'. Entonces busqué la manera de tener algo de barba y solucionar lo que me había hecho. Me dejé los bigotes y la parte de los costado de la cara con la barba, como uso ahora", relató.

Después de eso, no fue a la fiesta a la que tenía que ir sino a un boliche, con una amiga. Ahí empezó a notar que la gente lo miraba y comentaba. Algunos lo saludaban. Otros se reían. Él no sabía por qué.

Entonces, le mandó una foto del momento a un amigo y él le contestó: "¡Sos Fort!" Él no le dio importancia al comentario pero con el correr de los días la situación se sostuvo. Según contó, la gente le empezó a pedir fotos y en las redes sociales no pararon de dejarle comentarios relacionados con el parecido.

"Yo siempre lo tomé con humor. Nunca lucré porque no me la creí", afirmó.

Xavi ya tuvo una incursión en el mundo del espectáculo. En Mar del Plata lo vio Omar Suárez y le pidió un video. Luego lo invitó al teatro a ver su obra. Ese verano también conoció a Vicky Xipolitakis por medio de un amigo. Ella lo llevó a su camarín, entusiasmada, para sacarse fotos. "Cuando me vio, gritó, al mejor estilo de ella, '¡Ayyyyy sos parecido a Fort!" En Mar del Plata además conoció a Moria Casán y pudo sacarse una foto con ella a la salida del teatro.

Si bien su vida ahora está ligada al estudio, no descarta un desembarco en el ambiente más adelante. "¿Y por qué no?", dijo. "Creo que las cosas pasan por algo. Yo sin buscar esto, me cayó del cielo. No me desagradaría porque debe ser lindo estar en el escenario desde otro lugar. Yo tengo escenario pero de desfile. Nadie está a los gritos cuando estas en una pasarela. Yo frecuento el teatro porque me encanta ver obras, y uno como espectador se apasiona", agregó.

Por último, Xavi explicó por qué lo convocaron a la gala de las personalidades solidarias de Tucumán: "Trabajo para el señor Jorge Testa. Él se dedica hace años a la moda y su labor solidaria es increíble. Cuando hay eventos solidarios, sin cobrar dinero, estamos presentes colaborando para que las cosas salgan como corresponde. Muchas veces trabajamos para desfiles en el interior de la provincia. El último que fui, viajé enfermo a Famaillá y volví derecho a la guardia del sanatorio. Somos unidos y estamos para ayudar y colaborar, en el caso mío, yendo a desfilar sin obtener nada más que los aplusos de la gente, y eso está buenísimo".

