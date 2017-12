Coronel Moldes: “A Rita Carreras le está quedando grande el municipio”

Luego que Rita Carreras, actual intendenta de Coronel Moldes, denunciara a la intervención a cargo de Rodolfo “Conejo” Antonelli, entre otras cosas, por dejar una deuda millonaria, el ex secretario de turismo capitalino, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “no dejó ningún tipo de deuda”, sino por el contrario, solucionó otras, ya que cuando asumió había gente encadenada a la que se le debía tres meses de sueldo.

Antonelli explicó que la deuda del municipio con la provincia – supera los 14 millones de pesos – se contrajo durante la gestión de Osvaldo García, de la que la propia intendente formó parte durante varios años. “Ella era secretaria de Acción Social”, afirmó.

Más allá de eso, señaló que se dejó consolidada esa deuda, puesto que hay una obra que hizo la provincia, conocida como el loteo de La Calendaria, que cuando el municipio decida negociarla, le permitirá cubrir los compromisos. "El 50% se utilizará para devolver a la provincia, y el otro 50% quedará a disposición de la comuna para que utilice los recursos que considere necesario, yo no los vendí para evitar que digan que la intervención se quedó plata”, dijo.

Con respecto al personal, manifestó que en ningún momento pasaron a planta a nadie, hecho que según dijo, puede ser ratificado por el delegado de UPCN y de ATE. “Ella nombró entre secretarios y directores 17 personas, creo que lo está usando como justificativo para cubrir la gente que metió, porque se dio cuenta que no le cierran los números”, manifestó.

También denunció un ataque permanente de Carreras desde que se hizo cargo de la intervención y consideró que “le está quedando grande el municipio o no está sabiendo manejarlo”. “Hace 10 días que tiene todas las carpetas con todos los cheques para el pago de proveedores y no los entrega, además no están depositando los fondos de las recaudaciones diarias y no se está usando los recursos de asistencia crítica”, dijo.

Por último, señaló que “no teme a la acción judicial” puesto que toda la documentación correspondiente fue entregada a la Auditoria de la Provincia. “No hay nada que esconder, acá está todo más que claro, yo tengo toda la documentación, estoy tranquilo porque se hizo lo que se tenía que hacer en el municipio, yo de boca te puedo decir cualquier cosa”, finalizó.