Desmienten versiones sobre una pareja teniendo sexo en un salón de juegos infantiles

Luego que a través de las redes sociales se diera a conocer una denuncia acerca de la presencia de una pareja teniendo sexo en el baño de Din Don, ubicado en Av. San Martín y Córdoba, Celeste Cibarello, gerente del local de juegos infantiles, en diálogo con InformateSalta, explicó que "no recibieron ninguna nota ni ninguna queja de parte de ningún papá".

En ese sentido, indicó que trataron de comunicarse con el denunciante, quien "curiosamente" nunca se acercó a dar cuenta de lo que estaba pasando a algún encargado para preservar a los niños. Él nunca hizo nada respecto a los niños, lo primero que hizo fue publicarlo en facebook”, se quejó.

Además señaló que el baño del local tiene acceso solamente los clientes y es con llave, a los fines de que no entren de a grupos o de a mucha gente. “Yo no puedo tener cámaras dentro del baño, tengo cámaras que ven la entrada y salida de la gente, pero esa puerta está con llave las 24 horas, no se abre, para entrar tiene que pedir la llave en la caja. Ya estuvimos sentados frente a las cámaras y no hemos visto nada raro”, dijo.



Por último, sostuvo que nunca han tenido ningún problema con ningún papá ni nada. “No es la primera vez que tenemos una acusación en facebook, y nosotros nunca salimos a decir nada pero no cualquier puede venir a decir lo que quiera, sin ver el peso que ocasiona en otra persona, porque es el trabajo de todos”, finalizó.