River en el grupo 4 y Boca en el 8, ya tienen rivales

La quincuagésima novena edición de la Copa Libertadores se sorteó hoy en Luque, con la participación de siete equipos argentinos.



Los equipos argentinos que competirán son River, Boca, Independiente, Racing, Estudiantes La Plata, Atlético Tucumán y Banfield, que deberá sortear dos frases previas.

Grupo 1

Gremio

Cerro Porteño

Defensor Sporting

Monagas

Grupo 2

Atlético Nacional

Bolívar

Colo Colo

Delfín

Grupo 3

Peñarol

Libertad

The Strongest

Atlético Tucumán

Grupo 4

River

Emelec

Flamengo

Ganador 1

Grupo 5

Cruzeiro

Universidad de Chile

Racing

Ganador 3

Grupo 6

Santos

Estudiantes

Real Garcilaso

Ganador 2

Grupo 7

Corinthians

Independiente

Millonarios

Deportivo Lara

Grupo 8

Boca

Palmeiras

Alianza Lima

Ganador 4

Primera Fase

Montevideo Wanderers - Olimpia

Macará - Táchira

Oriente Petrolero - Universitario de Lima

Segunda Fase

1. E2 (Macará o Deportivo Táchira) - Independiente Santa Fe

2. Chapecoense - Nacional de Uruguay

3. E3 (Universitario u Oriente Petrolero) - Jorge Wilstermann

4. Carabobo - Guaraní

5. E1 (Montevideo Wanderers u Olimpia) - Junior

6. Chile 4 - Vasco Da Gama

7. Banfield - Independiente del Valle

8. Santiago Wanderers - Melgar

Tercera fase

Ganador 1. 1 vs. 8

Ganador 2. 2 vs. 7

Ganador 3. 3. vs. 6

Ganador 4. 4 vs. 5