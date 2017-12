¡A cuidarse con las comidas! Mirá estos consejos útiles para la cena navideña

La nutricionista Daniela Ramírez visitó la redacción de InformateSalta y compartió ideas saludables para preparar la mesa navideña y no pasarla mal la mañana siguiente. No perder el orden de las comidas y controlar las porciones son la clave del éxito. Mirá el VIDEO.

Variedad de entradas, paletos salados, mesas dulces y, por supuesto, una copa de alcohol para brindar a la medianoche. Con tan diversas opciones y preparaciones durante las fiestas, es muy frecuente amanecer con malestar o dolor de estómago la mañana siguiente, y aumentar unos cuantos kilitos.





InformateSalta invitó a la nutricionista Daniela Ramírez para que nos cuente cómo y cuánto se debe comer para cuidar la salud durante la última semana del año. Es que sumado a los platos fuertes, nunca faltan las garrapiñadas, turrones, budines y un sin fin de golosinas dulces que invitan a cualquiera a desestabilizar el orden nutricional.

Una de las principales recomendaciones de la nutri es que se pueden preparar platos ricos y saludables sin comer de más. “Es importante tratar de armar una mesa con platos no muy pesados. Se pueden preparar pollo, carnes, cerdo, eligiendo cortes magros, que no tengan mucha grasa. Implementar métodos de cocción que no impliquen el uso de mucha grasa o aceites, tratar de no hacer mucha fritura, en lugar de eso se puede usar el horno o la parrilla”, aconsejó Daniela.

Aunque las ensaladas no son las protagonistas, es importante presentar en la mesa fuentes con distintas variedades para acompañar las carnes y contrarrestar los niveles clóricos. Verduras ralladas, muchas hojas verdes, ensaladas de colores, son opciones a tener en cuenta.







Para los días previos a las fiestas, tarar que no sean muy diferentes a los de todo el año. Hacer actividad física. Se puede comer budín o pan dulce en el desayuno o la merienda, pero siempre cuidando la cantidad de porciones. No perder la organización en nuestras comidas.