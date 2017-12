Confirmado: ¡Este año tendremos Ciudad de Navidad!

Hace 52 años nacía uno de los espectáculos familiares más sentidos por el público salteño. Esto hace que año a año más niños quieran participar de este pesebre viviente imponente. Sin embargo, el 2017 tiñó de incertidumbre su realización debido a diversos factores que demoraron la organización. Por ello, desde la redacción de InformateSalta dialogamos con quien vio nacer y crecer este proyecto, su coordinador Eduardo “Chacho” Siuffi. Sus palabras sirvieron para confirmar algo que muchos queríamos escuchar: este año habrá Ciudad de Navidad.

“Hubo ciertos contratiempos, pero estamos en condiciones de confirmar la realización de la 52ª edición”, nos adelantó Siuffi. Esta edición tiene programada funciones los días 29 y 30 de diciembre, y 1, 5, 6 y 7 de enero. Todas ellas serán a las 21.30 hs. en su escenario habitual en Villa Las Rosas. El espectáculo cuenta con la organización del centro vecinal, la Dirección de Chacho Siuffi y el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Así como su coordinador pudo precisarnos, “un combo de situaciones demoró las definiciones”. Este “combo” al que refiere Siuffi incluye la fecha contraproducente que eligieron en Villa Las Rosas para la asamblea de elección de autoridades. Ésta fue el 15 de diciembre y desde ahí nacen los contratiempos que no te permitieron la organización previa. Recordemos que entre el despliegue logístico que el show requiere, se cuenta con la participación de la policía, de bomberos, Samec y distintas instituciones que están supeditadas a estos trámites y confirmaciones.

Sin embargo, ninguno de estos contratiempos pudo ganarle al espíritu que Siuffi le impone a sus proyectos: “Cuando se juntan los creativos encuentran las soluciones para que las cosas salgan. El sueño es la guía espiritual, la inspiración necesaria para afrontar los distintos inconvenientes. Para hacer este tipo de obras hay que tener una cuota de locura”.

Además, resaltó que el factor determinante para que se pueda concretar esta edición fue el interés de participación de la comunidad: “Lo que empujo a que se realice esta edición fue la cantidad de niños inscriptos para participar. Año a año se ha ido superando, pero en esta oportunidad ya superamos los 200 niños. También tenemos al Ballet Norte y Sur de Ariel Romero, completando la parte artística”.

Manos a la obra

Así como pudo afirmarnos Siuffi, “Ciudad de Navidad no se autofinancia, si no tiene la colaboración de la Municipalidad o de empresas es imposible realizarlo. Ya teniendo la confirmación de la Municipalidad y del Centro Vecinal, pudimos programar las fechas. Si bien antes programábamos entre diez y doce fechas, ahora tuvimos que achicar la programación a seis funciones. Esto permitió no cortar estas 52 ediciones ininterrumpidas”, expresó Siuffi.

Desde su confirmación, sus organizadores se reparten tareas y multiplican manos y tiempos para poner en marcha este imponente pesebre viviente. Con ensayos diarios, van puliendo los detalles necesarios para su estreno, mientras se realizan las tareas de limpieza del cerro y la parte técnica. “La puesta en escena siempre está pulida en detalles, con iluminación sorprendente, una buena banda de sonido que grabó Pablo Pandolfi hace 25 años, con las voces del Teatro Estable de Tucumán y algunas voces salteñas como la de Oscar Pandolfi, Negrito Gómez, Javier Lamas, Eduardo Blasco y la mía”, adelantó Siuffi.

Así mismo, se confirmó que las entradas tendrán un costo de $100, habiendo un abono promocional de $200 para 4 personas. Esto permite mantener el carácter familiar del espectáculo.