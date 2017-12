Cuernos y amante famosa: el peor momento de Paula Chaves

El día de la final del Bailando, Moria Casán le preguntó en vivo a Paula Chaves por su relación con Pedro Alfonso. Sus preguntas despertaron sospechas y a la conductora la están volviendo loca con terribles comentarios en sus publicaciones en Instagram.



"¿Y Paulita? Vos te vas a separar", disparó Moria Carán. "¿¡Cómo me voy a separar!?", retrucó la modelo, sorprendida. "Y, no sé, mirá que tengo un tercer ojo... Pero todo divino", redobló la apuesta la One. "No, estamos mejor que nunca", aseguró la mujer de Peter. "Bueno, entonces se los auguro, ’están mejor que nunca’", insistió la diva.



El episodio entre Moria y Paula Chaves generó sospechas ylos seguidores de la conductora comenzaron a dejarle mensajes terribles para que deje a Pedro Alfonso porque, aseguran, él tuvo algo con Flor Vigna.



"Moria se enteró que Pedro se comió a Flor Vigna, por eso le dijo: ’te gustan los casados a vos’. Y acordate la cara de mal gusto de Pau cuando hablaron anoche de la posibilidad de que regrese Pedro. A Moria la censuraron, no la dejaron hablar; pero anoche no se quedó con esa espina y le dijo a Paula “¿te separaste vos?” o algo así. Y Pau le dijo que no. Y Moria le dijo “ mira que tengo un tercer ojo yo”. Por qué tanto con ese tema, mirá si Moría va a andar inventando. Después la zorra es Laura, lo que pasa es que por eso le dijo a Flor “ mosca muerta” y es la verdad", le escribió una usuaria en Instagram.



"IMBECIL !!! Por qué la atacas a Paula !!! Atacalo a @pedroalfonsoo q es el SINVERGÜENZA!!", aportó otra. "El culpable es él. Está donde está porque se casó con Paula. Moria se le dijo desde el día 1 que era un falso siempre vio lo tibio que es Pedro", indicó otro. "Cuidale a Pedro muy cariñoso ya con Flor Vigna!!", le sugirió otra.



Otro usuario, registrado como @millo258304 agregó que: "A veces es triste pero si tiene que ser así, que sea de la mejor manera y no con escandalos! Esta bruja de Moria sabe algo....Con todo el dolor del alma, ojalá Pau suelte. . .Pedro ya está desconocido y lo de la final fue VERGONZOSO..."







"Tanto que te la dabas de pareja perfecta ¿por qué no sos un poco sincera y decís la verdad ? Pedro estuvo varias veces con Flor Vigna! Moria ya te saco la careta!", le escribió otro usuario, registrado como @diamantenbruto.



A pesar de los terribles comentarios, Paula hace caso omiso y sigue publicando imágenes que la muestran entera y muy bien. Sólo el tiempo dirá.





