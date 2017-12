Muerte del bebé decapitado: “La justicia deberá determinar si hubo o no mala praxis”

Luego de conocerse una grave denuncia por mala praxis tras la muerte de un bebé decapitado en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en el norte provincial, el gerente del nosocomio, José Fernández, explicó a InformateSalta como se dieron los hechos.

En este sentido, el profesional indicó que la mujer ingresó con un embarazo de entre 22 y 24 semanas, 5 meses de gestación, con una amenaza de parto prematuro y pese a los intentos por frenarlo, la mujer entró en trabajo de parto.

“Como era un feto chiquito, se evaluó que podía salir por parto natural. El bebé estaba de nalgas, por lo que primero que sale es el cuerpo. Cuando venía la cabeza se produce un espasmo del cuello uterino, que comprime el cuello del chico. La obstetra llamó a otro médico, lo intenta liberar con una maniobra, se produce un desagarro y desprendimiento, se separa y queda la cabeza adentro,” contó a este medio.

En un principio se evaluó la posibilidad de practicarle una cesárea para extraerle la cabecita, pero antes de que el quirófano se desocupara, la damnificada la expulsó espontáneamente junto con la placenta. “Estaba con latidos pero cuando el doctor empieza con las maniobras, constata que ya no había latidos. El mismo cordón lo había asfixiado,” aseguró.

Tras la dolorosa situación, el hospital hizo entrega al padre tanto el cuerpito como la cabecita del bebé, como así también la historia clínica solicitada, con algunos detalles faltantes ya que la mujer aún estaba hospitalizada.

Hasta el momento, Fernández conoce que existe una denuncia policial y que intervino el fiscal de Salvador Mazza, quien corrió vistas a Tartagal pero aún esperan las solicitudes de la justicia. Hasta tanto, los profesionales continúan trabajando. “No hay causa que determine que haya que separarlos todavía. Si hubo o no mala praxis no me corresponde a mi decirlo, eso lo determina la justicia,” aseveró.