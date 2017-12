Salteña por adopción dio a luz mellizos a los 42 años

Mariana Faccio nació en Buenos Aires pero Salta la adoptó como una hija de su tierra. A diferencia de muchas, no soñó con ser mamá desde chiquita ya que a los 20 años tenía toda la energía puesta en su trabajo en el área de relaciones institucionales de una empresa petroquímica.

Al tiempo se casó, y después de cuatro años, a los 34 se separó. En ese momento, pensó que iba a conocer muchos hombres, que se iba a enamorar muchas veces y que iba a tener muchas posibilidades de ser madre pero, en ninguna de las relaciones se dio la situación de tener hijos. "Cuando tomé la decisión tenía 41 años", explica.

Mariana recalca la edad porque confiesa que para las mujeres "no es un tema menor". "El reloj biológico existe y no podemos tener hijos hasta los 60. En un momento, hay que decidirse si es que queremos tener hijos", comentó a TN.com.ar.







El reloj biológico y el deseo de ser madre se conjugaron y Mariana no dudó. "Creo que en la vida hay cosas que podemos controlar y otra no. Yo no puedo decidir enamorarme, que funcione, que los dos queramos tener un hijo en un lapso muy corto. Todo tenía que pasar en un año o dos y tampoco quería tener hijos con cualquier persona en mi afán de tener uno. La opción fue hacerme fertilización in vitro con el esperma de un donante anónimo", dijo.

Hace 9 meses su vida cambió con la llegada de Lorenzo y Manuel. Fueron sietemesinos. "Sabía que podían ser prematuros. Nacieron en la semana 33 y estuvieron 27 días en neo. Hay una parte buena y una mala que es que al tercer día te vas sola a tu casa. Yo no tenía idea cómo cambiar un pañal o ponerle gotitas. Te vas sabiendo un montón de cosas", contó.







Ser mamá de dos

Cuando Mariana empezó el tratamiento, los médicos le dijeron que había una chance muy baja de que fueran dos. En realidad, no había tantas chances, pero decidió arriesgarse. "Cuando me enteré que eran dos, estuve 10 días sin dormir. La llamé a mi mamá y le dije '¿te subís a esta aventura conmigo?'. Ella se vino a vivir conmigo y acá estamos los cuatro, viendo como hacemos".

Como a cualquier madre, a Mariana le pasa muchas veces que se siente abrumada. "Cuando hay momentos de crisis en los que me siento desbordada con dos hijos, inmediatamente viene a mí la respuesta: tener hermanos es la cosa mas linda de la vida y tener hijos es divino. A mi me hubiera encantado tenerlos con un hombre, pero cuando me tocó decidir si quería tener hijos o no, estaba sola y yo tenía que seguir adelante con mi plan. No descarto en un futuro conocer a alguien y tener una familia ensamblada".