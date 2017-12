Milagro Sala pidió una "Navidad sin presos políticos"

Ámbito Financiero/ En la carta escrita a mano desde el lugar en el que cumple con arresto domiciliario, titulada "Navidad para todos, no para unos pocos", la dirigente jujeña Milagro Sala expresó: "Hace dos años que Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad sin presos políticos".



"Ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros, ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del ingenio La Esperanza, detenidos por defender los derechos de los trabajadores", señaló la dirigente.



En referencia a ese conflicto, responsabilizó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusó de ser "un gran genocida por goteo, que manda a sus diputados y senadores a meterles la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una Asignación Universal por Hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados".

Sala se refirió de esa manera a la ley de reforma previsional recientemente aprobada por el Congeso y sostuvo que "Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país le dan beneficio a los que más tienen y hambrean al pueblo".



La dirigente envió luego "un abrazo" a los detenidos del penal de Alto Comedero (donde ella estuvo presa durante más de un año) y también a los "queridos compañeros Amado, Fernando y Luis", en referencia al ex vicepresidente Amado Boudou, al exlíder de Quebracho Fernando Esteche y al dirigente Luis D´Elía.



"A esta altura es inocultable y no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición", consideró la líder de la Tupac Amaru y agregó: "La crisis política la tienen ellos y están desesperados porque teniendo todos los medios y la Justicia no son queridos por los humildes de la patria".



Por último, recordó a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (ambos muertos en el contexto de los desalojos a comunidades mapuches por parte de fuerzas federales de seguridad) y concluyó: "Para que volvamos a tener una Navidad feliz para todos y no para unos pocos. Abrazo desde esta nueva cárcel a la que me mandaron en El Carmen".