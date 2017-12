Argentina vivirá un año repleto de artistas internacionales: conocé quiénes y cuando vienen

Si bien todavía no terminó el 2017, los fanáticos de la música ya tienen agendadas fechas de un 2018 que promete ser imperdible desde los espectáculos que ya están confirmados.

Es que las figuras más destacadas de la música suelen tener programados con mucha anticipación sus presentaciones, y para los argentinos esto puede convertirse en una ventaja para aprovechar las preventas.

Agenda 2018

En febrero llegarán dos exponentes del rock para sus generaciones: el británico Rod Stewart se presentará en GEBA el 14 de ese mes mientras que el español Enrique Bunbury dirá presente el 15 en el Luna Park.

Marzo será, quizás, el mes más variado para los amantes de la música, en gran parte por la realización del festival Lollapalooza, los días 16, 17 y 18 en el Hipódromo de San Isidro. Este evento contará con la presencia de artistas de la talla de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons y muchos más, tanto internacionales como nacionales.

Pero marzo contará también con recitales particulares entre los que se destacan las presentaciones de Foo Fighters junto a Queens Of The Stone Age en Vélez Sarsfield, el 7 de ese mes, y para los amantes de los clásicos el 20 de marzo dirá presente Phil Collins en el Campo Argentino de Polo.

En mayo, el joven británico Harry Styles llegará por primera vez al país como solista. Se trata del integrante de One Direction, que estará en el DirecTV Arena el día 23 presentando el disco que lleva su nombre.

Por último, el 6 de noviembre tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata uno de los shows más esperados y aclamados en el país en el mundo: Roger Waters con su gira “Us + Them”, en la que revivirá clásicos de Pink Floyd y presentará su álbum “Is This the Life We Really Want?”