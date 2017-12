Buen año para el IPS: “Logramos cosas que parecían difíciles”

Otro año voló, y desde el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) están contentos ante los grandes avances que tuvieron, concretando metas que, en algún momento, se veían lejanas, pero hoy ya son una realidad para el disfrute de los afiliados.

InformateSalta dialogó con Martín Baccaro, su presidente, quien dio su visto bueno al 2017. “Ha sido un año fructífero, logramos cosas que parecían difíciles pero que las pudimos hacer, como el Promedi, el programa donde no hay que buscar los medicamentos por internación a la farmacia”.

Del mismo modo, rescató la implementación de las órdenes de urgencia para los afiliados en distintas clínicas de la ciudad de Salta, como así también la inauguración del edificio de consultorios propios, que se realizó en la mañana de este martes.

Sobre este último punto, se mostró contento por la concreción de este sueño. “Es el trabajo de muchos meses para poner en marcha estos 24 consultorios”, afirmó Baccaro y agregó: “Lo más destacado es que aquí no va a haber gasto de bolsillo, no hay que pagar nada, el afiliado llega con su orden ya comprada y se atiende sin plus, sin un arancel diferenciado”.

Por otra parte, reconoció que hay varias ideas pensadas para llevar adelante este 2018, que ya se acerca, siempre con la mirada puesta en mejorar la atención de los salteños. “Creemos que el Instituto está dando una respuesta buena, sabemos que hay mucho para mejorar y contamos con el equipo para hacerlo”, concluyó a InformateSalta.