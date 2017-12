En Salta, hay casi 2 mil criminales prófugos de la justicia

Los números asustan. Según un informe del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Salta es una de las provincias con más prófugos, después de Buenos Aires, Capital Federal y Misiones.

El informe del organismo creado en 2016 se elaboró con las comunicaciones que los tribunales realizan al Registro Nacional de Reincidencia de toda medida restrictiva a la libertad ambulatoria que se dicta en una causa penal, en cualquier jurisdicción del país.

El estudio, según FM ARIES, indicó que gran parte de los prófugos comunes no sabe que tiene un pedido de captura ya sea porque el abogado no les avisó o porque la ignoraron. Ellos siguen con su vida habitual, haciendo trámites, no alteran su cotidianidad ni su domicilio y no están en actitud de fuga.





En la provincia de Buenos Aires los evadidos ascienden a 17.654; en Capital Federal a 15.034; en Misiones son 2.396; en Salta 1.795 y en Chaco 1.435. Estos cinco distritos son los que encabezan el ranking en el país. Los dos primeros obedecen a su densidad poblacional.

En tanto, las cinco provincias que menos prófugos tienen son Santiago del Estero (15), La Rioja (19), Catamarca (24), San Juan (52) y Jujuy (75).