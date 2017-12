Muerte del bebé decapitado: Los médicos continúan trabajando con normalidad

InformateSalta dialogó con el gerente del hospital de Tartagal, José Fernández, quien manifestó que aún no tienen el informe de la autopsia. “Nosotros enviamos a Salta todas las actuaciones que se han realizado, también el informe de los médico y obstetras que participaron”, dijo.

Consultado sobre los procedimientos internos tras haberse confirmado la causa de muerte del prematuro, Fernández sostuvo: “No tengo ninguna información oficial, no nos han informado sobre ningún oficio judicial por lo que no podemos determinar nada. Oficialmente no me han confirmado que la muerte se haya producido por la decapitación”.

Mientras tanto, en el hospital Juan Domingo Perón continúan trabajando con normalidad los médicos y obstetras que estuvieron presentes cuando se produjo la decapitación del bebé.