Conocé a la tartagalense más linda, una reina del mundo Fitness

Quizás no sea muy conocida en Salta, pero es una verdadera estrella en su ámbito y en las redes sociales. Dueña de una cara y un cuerpo privilegiados, Su Aramayo, no deja de cosechar premios, fruto de su esfuerzo y dedicación. FOTOS.

Susana Aramayo nació en Tartagal, Salta, tiene 33 años, y con sus 1.64 cm de altura es una de las figuras de mayor crecimiento en su categoría, el Bikini.



Hace pocos días fue premiada por la municipalidad de Tartagal, integrando el selecto grupo de deportistas de diferentes disciplinas que fueron galardonados por su esfuerzo y dedicación. Recibió una mención especial por sus logros en el Fisicoculturismo Bikini Fitness.





En diálogo con el sitio especializado mdlatino.com.ar, se refirió al estilo de vida que eligió: "Mi vida cambió mucho a partir de las competencias. Dejé mi trabajo de oficina y me volqué de lleno al mundo del Fitness. Mis días comenzaron a ser mucho más planificados a causa de la alimentación y el entrenamiento, que se volvieron mi prioridad".

Respecto a su alimentación y dietas, dijo que una profesional se encarga de todo de manera planificada. "Por supuesto se trata de una dieta con base en proteínas y varía según en la que me encuentre. Las dietas de pre competencia son mucho más ajustadas en hidratos y grasa saludables que la dieta off season".







Además, Susana, explicó los motivos que la llevaron a competir. "Estaba por cumplir 30 años, quería cambiar mi cuerpo y conocí a las personas correctas, entrenador y amigos que me motivaron a meterme de lleno en esto. Sentí que la única forma de lograr la imagen de mi cuerpo que quería, era hacerlo con compromiso y nada mejor que a un nivel competitivo, así que lo hice con todo".

Finalmente, hizo un balance de este año. "Gracias a Dios tuve la posibilidad de hacer grandes torneos. Hay días que miro los trofeos que gané y es algo que nunca imaginé, menos a mis 33 años. Esta experiencia me demostró que nunca es tarde para redescubrirse. La vida Fitness me sorprendió, me atrapó y me entregué a ella".