Caprichos de Salta: La llorona

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Sentado en un banco de la plaza de la Legislatura, la que da a la calle Zuviría, puedo ver al Ciego salir de La Florida con una bolsa de carne y una botella de vino; se acerca a una mujer joven de menuda figura y le entrega la mercadería. Cruza la calle y viene hasta donde estoy asoleándome.

-Siryab, muchacho, no hay mejor ejercicio para entender a la gente, en sus posibilidades y desventajas, que sentarse en un espacio público a ver girar el mundo. Por lo general, los hombres y mujeres de este lado del planeta lo aprenden a valorar muy tarde… ¡Cuando se jubilan! Antes solo tienen ojos para la TV, internet o las mensajerías que hacen estallar los teléfonos celulares con información innecesaria y efímera.

-Voy a muchas plazas y veo mucha gente joven, también.

-Sí. Van a besarse, fumar porro y a ejercer el agobio. No van a observar. Observando a la gente, uno se da cuenta de la cantidad de estupidez que tiene en sangre. Vos no sos muy diferente de ese chico que está, ahí, comiendo pochoclo y viendo sin mirar… con el alma desgarrada, atada con un hilito de fortaleza. Su vida es una hoja seca que baila al son del viento. Observando, uno se da cuenta que la tristeza es una posibilidad concreta. Que la tristeza nos es común. Eso le quita peso. Evita el sufrimiento. Una cosa es estar triste y otra muy diferente es sufrir por eso.

-¿Usted tiene tristeza?

-Como todos. Pero no es una inquietud… es la quietud. Eso me permite entender a la gente para entenderme a mí mismo. Paradójicamente, me alegra mi tristeza… la necesito.

Un silencio profundo nos envuelve a pesar del ruido del tránsito. Uno de esos silencios de los que es culpado, siempre, algún ángel que pasa por ahí. Suspira el ciego y me pregunta…

-Decime, Siryab… ¿Conoces la verdadera historia de la Llorona?

-Supongo que no.

-Bien. La llorona fue una mujer tan cruel como estúpida. Cruel y estúpida consigo misma. Maestra del error y consecuente con esa costumbre, quedó presa de la necedad. “Culpadora serial”. Lloraba de impotencia. Tanto lloraba que sus ojos se nublaban y no podía ver ni la punta de su nariz. Al no poder mirar, se desconocía y desconocía al mundo, sospechando que la culpa de sus desgracias le era ajena. Ella no se entendía. No entendía su naturaleza. Todos, sostenía, eran culpables de su estado menos ella. La gente le hacía mal. Pobre mujer… murió ahogada en su llanto y en la impotencia. Se casó con un imbécil, lloró y lo culpó a él. Crio a un hijo vago, lloró y lo culpó al chango. Apostó sus ahorros a la lotería, los perdió, lloró y le echó la culpa a Dios. Jamás salió de su casa, lloró su cautiverio y culpó al mundo de su ignorancia. Esta mujer nunca aprendió a vivir porque se mareó la primera vez que se vio el ombligo y perdió la noción del todo por atender la parte. Nunca fue a la plaza a ver de qué se trataba el mundo, se quedó acurrucada llorándose a sí misma sin saber nada y culpando a los demás…

-Desgarrador…

-Dicen que la ven. Que su espectro sale algunas noches a barrer la vereda y a hacer las compras. No. Eso no es verdad. No es la misma. Son muchas y están vivas. Mujeres que no miran a los demás para saber quiénes son y como es el resto del mundo. ¡Un concentrado tóxico del propio pupo y el desarraigo de su naturaleza! ¡El maldito orgullo del cobarde que se pierde y dice que solo está de paseo! Jajaja.

-¿Hay alguna razón para que pase algo así, una y otra vez?

-Sí. Las mujeres atienden a un dios padre y se han olvidado de la diosa madre. Una mujer que no reconoce a su diosa madre no se reconoce a sí misma. Cuando ve a su ombligo no ve al cordón que la une a la diosa… a su esencia… sólo ve un ombligo.

-¿Y los hombres?...

-Los hombres tienen otros problemas… igual de graves pero diferentes en su concepción. Ya vamos a hablar de eso…

La tarde sacude su modorra de siesta y se va haciendo la hora del té; cada uno se va por su lado, es un buen momento para ir a otro lugar a ver lo mismo… hasta entender de que se trata eso de ser uno mismo entre tanta gente igual.