Político se masturbó en escuela y compartió por error el video

Un concejal de Montadas, en Paraíba, Brasil publicó en una red social un vídeo suyo masturbándose dentro de una escuela pública.



Las imágenes fueron publicadas el martes 19 y pasó al menos 2 horas en el perfil del parlamentario. Por su parte, el concejal Sebastían da Costa Silva (PSB) alega que no sabe cómo ha publicado el vídeo y dijo que "fue sin querer".



En el vídeo en una entrada pública en el perfil de Facebook de él, el concejal aparece si masturbándose en una sala de la escuela estatal María José de Sousa, que se encuentra en la zona urbana de Montadas.



El video tuvo una duración de unos 30 segundos y fue distribuido en otras redes sociales después de la publicación, incluso después de que el concejal suprimiera la entrada.



La Policía Civil indicó que aún no se ha informado oficialmente del caso y por eso aún no ha iniciado investigación.



Por su parte el medio local G1 no pudo ponerse en contacto con el Consejo de Guardianes de la ciudad de ensamblado. Al tiempo que en un comunicado, la dirección de la Escuela de Educación Secundaria María José de Souza dijo citado medio que el evento tuvo lugar en el auditorio de la escuela, por la tarde:"Sin embargo, las clases ocurren en los turnos mañana y noche, de esta forma, los alumnos no fueron expuestos a ningún tipo de constreñimiento referente a la situación".







El concejal Sebastián da Costa Silva asumió que es él quien aparece en el vídeo y que el acto ocurrió dentro de un aula de la escuela, donde estaba solo. "Fue un equívoco que ocurrió. No todo el mundo tiene control de manejar la aplicación. Yo nunca voy a publicar un vídeo para perjudicarme. No lo envie a nadie. Es un acto normal, porque todo hombre lo hace. El video fue grabado en una sala cerrada, donde no había presencia de nadie, además de mí. Yo reconozco la falla (por haber hecho el vídeo en la escuela), pero todo el mundo que se coloque en mi el lugar me va a entender. Ahora estoy siendo víctima de las personas que están esparciendo ese video", dijo por último el político.