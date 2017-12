La verdad detrás del supuesto "fan de Wanda"

Cómo olvidar los gritos por “Wanda” de Mariano de la Canal que hicieron reír a Marcelo Tinelli y todo el público en el Bailando 2011.



El joven se había presentado al certamen como el fan número uno de la mediática que estaba dentro del concurso de baile. De la Canal estuvo en todos los momentos importantes de Nara: casamientos por dos, nacimientos de sus hijos y los escándalos.



Lo cierto es que todo eso habría sido una farsa. Él mismo este miércoles reveló que “era todo trucho”. Pero, ¿por qué?



"La verdad es que se dio porque me invitaron a hacerlo. Yo soy amigo de su peluquero, Kennys, entonces me contactó por ese medio. Me llamó por teléfono. Después entré al Bailando y seguí trabajando", detalló en Los Ángeles a la mañana.



Si bien admitió que nunca recibió dinero a cambio y todo lo que sucedía al aire no estaba guionado, le ayudó a hacer su carrera en el medio: "Nunca me dieron un peso, no gané nada. (Wanda) jamás me pidió que dijera algo. Podía salir bien o mal, pero ella necesitaba previa. Era todo un juego con Marcelo".