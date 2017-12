Fotos de Pampita que generaron extrema preocupación a sus fans

Luego de un agitado 2017 en el jurado de ShowMatch y un intenso fin de año personal, Carolina “Pampita” Ardohain (39) armó las valijas y se instaló en las exclusivas playas de Punta del Este.



Pero las fotos de sus vacaiones esteñas causaron un gran revuelo en las redes sociales.



Según se lee en los comentarios de la gente, la modelo estaría “preocupantemente flaca” y las imágenes no hacen más que disparar una alerta.



“Por Dios, ¿nadie ve los huesos?”, “Qué flaca, se le ven todos los huesitos”, “¡No pueden decir que lomazo a eso! ¡Ella no era así de flaca antes! Su cuerpo está debajo del peso normal, no es saludable”, son sólo algunas de las reflexiones.



Mirá abajo las fotos: