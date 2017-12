Morena Rial y Martín Casar se separaron sorprendiendo a todos, después de un año de relación y en lo que parecía ser una pareja muy afianzada. En los últimos tiempos, ella se mostró cerca de otro jugador de fútbol, aunque ellos niegan tener un romance.

Aprovechando la Navidad, Casar se despachó con un fuerte mensaje que parece ser para More: “Que todo lo bueno me siga, me encuentre, me abrace y se quede conmigo. Y el resto que siga de largo”.

