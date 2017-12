Proteccionistas insisten con la pirotecnia cero: “Hay animales y niños autistas que sufren”

En la puerta del Centro Cívico Municipal, Pedro Gallardo, animalista independiente, se quejó por la falta de seriedad en las políticas del municipio. “En Navidad no se respetó nada, no se si ignoran la ordenanza o es un viva la pepa”, se quejó.

Autoconvocados en la lucha contra el uso de la pirotecnia y familiares de chicos con autismo se manifestaron frente al Centro Cívico Municipal (CCM) exigiendo el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la venta indiscriminada de pirotecnia en la ciudad capitalina.

Al respecto, Pedro Gallardo, animalista independiente, señaló que en la noche de Navidad no se cumplió con la ordenanza. “Hubo muchos animales perdidos y heridos, sin contar los niños autistas que pasaron una noche pésima, yo creo que no da para más, se tendría que prohibir la pirotecnia en toda la provincia”, dijo.

Además criticó la falta de seriedad del municipio y del Sistema de Emergencias 911. “Mucha gente llamó en reiteradas oportunidades y no tuvo respuestas satisfactorias, se siguieron tirando bombas, pasaban los patrulleros y no decían absolutamente nada, no se si ignoran la ordenanza o esto es un viva la pepa”, se quejó.

Por su parte, Tamara Arroyo, otra de las proteccionistas, manifestó que la ordenanza busca poner a la gente contra la gente. “Nos quieren enfrentar a los proteccionistas y a las familias de niños autistas contra los que si quieren tirar pirotecnia, entonces es una guerra entre dos bandos cuando en realidad el que tiene que tomar cartas en el asunto es la provincia o el municipio”, expresó.

Finalmente, consideró insuficiente la ordenanza que prohíbe los morteros y bombas de estruendo que excedan de 2 pulgadas. “Toda pirotecnia sonora hace mal", concluyó.