Para Dietrich, Andes es el “paradigma” del cambio de la actividad aerocomercial argentina

Andes Líneas Aéreas celebró la incorporación de un nuevo Boeing 737-800, en un evento que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El encuentro contó con la presencia del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien presenció el imponente bautismo de la nueva aeronave con la línea general de la compañía, liderada por el socio fundador Miguel Ziadi, y autoridades del sector aerocomercial. Con esta nueva incorporación, Andes suma tres Boeing, más un cuarto que llegará en los próximos días. De esta forma y sumando los cinco MD 83 de la aerolínea, la flota quedará formada por un total de nueve aeronaves.

El titular de la cartera de transporte a nivel nacional, Guillermo Dietrich, destacó el rol de Andes en la llamada “Revolución de los aviones. El camino de la transformación de la industria y el crecimiento de la aerolínea fueron dos procesos que se retroalimentaron”, manifestó. En relación al cambio que experimentó el sector, dijo que “venimos de un país donde no se invertía y no había innovación, y Andes se volvió un paradigma de ese gran cambio”. Por otra parte, el ministro subrayó que el plan de negocios se cumplió tal cual fue propuesto en la licitación de diciembre de 2016, lo que significó “un desafío gerencial enorme, teniendo en cuenta las complejidades de la industria aeronáutica”. Por último, apuntó a la democratización de los vuelos que garantiza la tarifa altamente competitiva de la compañía: “Hay mucha gente en el país que no había volado en avión y pudo hacerlo posible gracias a Andes, eso es un cambio muy profundo en las vidas de las personas”.

Añadió: “Tenemos una empresa argentina que durante años no pudo crecer por una visión errónea de lo que tenía que ser el transporte aéreo. Detrás de eso aparecen nuevos empleos, más conectividad y más turismo, fundamental para el crecimiento de todos los argentinos”.

“Estamos muy felices de ser presos de nuestras palabras porque todo lo que prometimos lo cumplimos”, señaló Horacio Preneste, gerente general de Andes. “Habíamos dicho que para fines de 2017 daríamos trabajo a 285 personas, alcanzaríamos un total de 9 aviones y sumaríamos rutas y eso fue exactamente lo que hicimos”, manifestó Preneste, quien destacó que “uno de lo valores que rige a Andes es el compromiso con la gente”.

El gerente general también destacó la repatriación de pilotos argentinos que pudo llevarse a cabo este año gracias a la generación de nuevos puestos de empleo dentro de la empresa “trajimos pilotos argentinos que volaban en aerolíneas extranjeras y vimos su interés por formar parte, lo que significa que Andes se ha convertido en una propuesta atractiva”.

A su tiempo, también Bernardo Racedo Aragón, gerente comercial y de marketing de la compañía, recordó que “en 2016 nos planteamos un crecimiento que se cumplió al pie de la letra: construimos nuestro propio hangar, aumentamos la planta de empleados casi al doble, sumamos rutas, comenzamos a volar al exterior y nos consolidamos como la empresa chartera líder en Latinoamérica”, señaló. Además, Racedo Aragón destacó que la audiencia pública de diciembre de 2016 marcó un antes y un después, en tanto significó la posibilidad de crecer como aerolínea. “En ese entonces, Guillermo Dietrich, que fue uno de los grandes protagonistas de este crecimiento, nos preguntó qué necesitábamos para crecer”, dijo al recordar el primer encuentro con el socio fundador Miguel Ziadi. “Realmente lo único que necesitábamos es que nos dejen trabajar y así fue”, cerró.