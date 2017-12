Punto final para la amistad: Paula Chaves confirmó su pelea con otra famosa por culpa del Bailando

Que el Bailando despierta amores y odios es algo sabido pero nadie puede imaginar el nivel que pueden alcanzar estos sentimientos hasta que suceden cosas como ésta. Paula Chaves admitió que la amistad de años que mantenía con Chechu Bonelli terminó y todo por culpa del certamen.

"No hablé más con ella. Yo intenté ayudarla a ella en su momento y se enojó porque yo acá no la defendí del 'golpe' que le había dado a Rocío Guirao. No se había entendido que era una broma, pero se enojó", explicó Paula.

El episodio al cual hizo referencia tuvo lugar en uno de los backs del Bailando, cuando Chechu le dio un empujón a su colega escudándose luego en que era 'una humorada'. Nadie vio con buenos ojos el asunto y se lo hicieron saber, pero a ella no le gustó ni medio. Paula fue una de las que le comentó que había estado mal pero Chechu no se la bancó.

"Es divina pero tuvimos unas diferencias, a mí no me gustó cómo se manejó y no volvimos a hablar", resumió Paula.