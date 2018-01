Piden investigar la muerte de un menor en el Hogar “Encuentro” de Villa Mitre

Se trata de Antonio Ortiz, de 14 años, quien fue hallado sin vida la noche del 23 de diciembre. La familia sostiene que el cuerpo del adolescente “estaba todo golpeado” y no creen haya tomado la decisión de quitarse la vida. "Se lo llevaron para tenerlo bien y me lo entregaron en un cajón", dijo su hermana.

Tras conocerse el deceso de Antonio Ortiz, de 14 años, quien fue hallado sin vida el pasado 23 de diciembre en el interior del Hogar Encuentro, ubicado en Villa Mitre, donde se encontraba alojado desde hace un año, su hermana Yesica, en diálogo con InformateSalta, pidió investigar a fondo el caso puesto que dudan de que haya decidido quitarse la vida.

En ese sentido, sostuvo que desde la institución, al que son derivados chicos de entre 13 y 17 años que sufrieron hechos de violencia intrafamiliar, abuso o abandono, le manifestaron que “lo encontraron ahorcado y que cuando lo descolgaron le salía espuma blanca de la boca”.

No obstante, señaló que horas antes del deceso, un operador tomó contacto con el joven, quien presentaba retraso madurativo, y les comunicó que se encontraba en buen estado. “Estaba bien, hablaba, se reía, hacía chistes como siempre, y a las dos horas falleció. Lo llevaron a ese centro para tenerlo bien pero me lo entregaron en un cajón”, expresó.

En ese marco, sostuvo que cuando el cuerpo del menor llegó a la morgue se encontraba todo golpeado, y agregó que “le plantaron dos bolsitas con drogas” diciendo que el consumía pasta base, hecho que – según manifestó – fue desmentido por la autopsia. “Le hicieron análisis de sangre y de orina, que no constaban que allí había droga, que él había consumido”, dijo.

La joven explicó que la justicia decidió trasladar a Antonio a la institución luego que su abuela denunciara que su madre no estaba apta por los constantes problemas de alcohol que afrontaba desde la muerte de su otro hermano, quien se quitó la vida “porque su mujer se llevó a su hija y le dijo que jamás iba a volver a verla”.

En la oportunidad, remarcó que al solicitar la ropa de su hermano, solo le dieron un pantalón roto. “Nosotros queríamos sus pertenencias para tenerlo presente, pero solo nos dieron un pantalón roto, y él tenía más ropa, yo le había comprado un pantalón nuevo y la novia también”, contó.

En la ocasión recordó a Antonio como un “loco, risueño, bromista y bailarín”, que nunca tuvo un episodio violento o de actos suicidas. “Siempre estaba feliz, por más que le pasaron cosas”, sostuvo, a la vez que recordó que su padre está preso cumpliendo una condena de 10 años.

Yesica manifestó que no descansarán hasta saber con exactitud el motivo del deceso de su hermano, y cómo pasó inadvertido si debía estar con custodia policial. “Creo que hubo un abandono de persona, si el tendría custodio, lo tendrían que haber custodiado hasta si se iba al baño, hay muchos puntos que yo no puedo conectar”, dijo.

Por último, dijo sentir un dolor muy grande. “Era tan solo un niño de 14 años, ahora se me fue, ya no tengo mi payaso, todavía no lo puedo creer”, finalizó.