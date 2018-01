Conocido periodista homosexual confesó un affaire con una bella actriz

En su momento declaró: " Muero por ella. En otra vida hubiese tratado de que se enamorara de mí" . No hizo falta una reencarnación para que el deseo se convirtiera en realidad.

Lussich y Wexler tuvieron un affaire. Así lo confirmó el conductor de programas de chimentos que popularizada la noticia “bomba”.







Él la invitó a salir y ella, una de las artistas más sensuales de su generación, aceptó. Hacía 20 años que no estaba con una mujer.

"Fue un movimiento interno para mí, hace 20 años que no gustaba de una chica. Me movió muchas estructuras, muchos autoprejuicios. Fue un bombazo porque tuve que pensar cómo manejar lo que podía llegar a pasar. Yo estaba extasiado, estaba como levitando, no porque ella fuera famosa. Fue un momento donde yo me di cuenta que podía superar mis propias limitaciones. Esa noche, yo me casaba", recordó en declaraciones al canal KZO.

"Fue un mes distinto, un mes sacado del resto del contexto de la vida de uno. Estuvo muy lindo, sobre todo la cosa del cortejo, la conquista, la seducción. Nos dejamos llevar un tiempo y después pasó que ella estaba en un momento de laburo y pendiente llevar una relación que la complete desde muchos lugares y también debe tener sus prejuicios conmigo. Pasó lo que tenía que pasar y estuvo divino", continuó.

El affaire se terminó por decisión de ella pero Lussich no le guarda rencores. Dice que fue "divina" y "dulce" con él y que entiende que están en diferentes momentos. "Ella llegó hasta cierto lugar y no quiso continuar. Le pareció que no daba para más. Fue muy lindo y gratificante redescubrirme con una chica. El trato con una mujer es distinto, la manera de conquistarla...yo estaba on fire. Estuvo muy bueno".