Conocé la experiencia del teleférico San Bernardo desde las nubes

Es casi una visita obligada al arribar a Salta. A los pies del Parque San Martín, se encuentra ubicada la estación de salida del Complejo Teleférico, desde donde se aborda una góndola hacia la cumbre del cerro San Bernardo en un viaje, para muchos único e irrepetible, que permite contemplar desde los cielos toda la belleza de la ciudad.

Allí nos recibió el titular del Complejo Teleférico San Bernardo, Martín Miranda, quien nos invitó a compartir desde una de las 23 góndolas, que tienen una capacidad de hasta 6 personas, la experiencia que viven a diario salteños y turistas. “Tenemos la suerte nosotros de tener un cerro emplazado en frente de la ciudad, tratamos de brindar servicios de excelencia a todos los turistas que nos visitan”, expresó ante las cámaras de InformateSalta.

El ascenso, al igual que el descenso, dura 10 minutos, aunque el recuerdo perdura en la retina para toda la vida. Ya desde las alturas, Miranda contó que al llegar a la cima el visitante podrá recorrer el cerro, disfrutar de la gastronomía y realizar compras de artesanías, entre otras cosas. “En un par de horas podés hacer el paseo en Teleférico, por eso mucha gente lo prefiere y cada vez que llega a Salta quiere venir a visitarnos”, sostuvo.

Para que nadie se quede afuera, recordó que el horario de visita durante todo el año, es de 9 hasta aproximadamente las 20 horas, y en cuanto a las tarifas, aclaró que los precios no sufrieron modificaciones con respecto al año pasado: Adultos pagan $200; Adultos Mayores $120, Menores de 6 a 12 años $110 y los más chiquitos entran gratis. “La alegría de los niños cuando visitan no solamente Teleférico sino la ciudad es indescriptible, son momentos que no se borran más”, confiesa.



Y si de números se trata, cabe recordar que mensualmente ascienden a la cima del cerro cerca de 35 mil personas. “Por excelencia julio es el mes más convocante, pero el turismo en Salta ha ido rompiendo la estacionalidad, solo quedan un par de meses que se nota alguna baja pero que se suple con actividades”, detalló.

Apunto de terminar el recorrido y descender la góndola, Miranda anticipa que no es final, sino el principio. “Si empezamos a caminar un poco, vamos a ver locales de artesanías, y te encontrás con una confitería renovada, estamos dando un servicio de gastronomía muy bueno, además del balcón principal desde donde se puede apreciar y tener esta vista maravillosa incomparable, y un sin número de actividades, como las cascadas”, enumeró.







Todos los detalles de la confitería es materia pendiente para el próximo capítulo, pero les dejamos un adelanto. “Vamos ya tres meses de funcionamiento donde fuimos renovando todo, van a encontrar que está todo renovado y funcionando”, detalló a InformateSalta.

El bonus track está vinculado al día de Reyes, donde al igual que todos los años, se preparan diferentes actividades para los chicos, con payasos, golosinas, premios, sorteos y juegos. “El año pasado recibimos 1500 chicos, esperemos este año superar esa cifra”, resaltó.

La opinión de los turistas

Lejos de quedarnos con una sola opinión, quisimos conocer qué piensan los turistas al subir al Teleférico San Bernardo. Mirá lo que nos dijeron.