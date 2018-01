No descartan una nueva suba en el precio de los combustibles

Ricardo Stella, ex presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, expresó que motivaría la medida el aumento de la moneda extranjera y del valor de crudo internacional. Además dijo que durante enero se podrá pagar con tarjetas de crédito.

Atento a las versiones que circulan acerca de un nuevo aumento de los combustibles, Ricardo Stella, ex presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en diálogo con InformateSalta, explicó que “las compañías no informan de ningún tipo de incremento hasta un par de horas antes que sea haga efectivo”.

No obstante, explicó que antes de fin de año hubo una suba en una de las marcas pero aclaró que el resto de las compañías no modificaron los precios. “Si alguna más lo modifica es probable que ocurra un aumento pero no sabemos cuando”, señaló.

Entre los motivos del incremento, aseguró que se debe al aumentó la moneda extranjera en los últimos días de diciembre y del valor de crudo internacional. “Es una decisión netamente de la compañías petroleras”, dijo.

Por otro lado, explicó que el año pasado se registró un incremento en el consumo de los productos Premium mientras que en el gasoil existió una caída, que se notó en casi todas las marcas y todas las regiones del país. “Eso demuestra que la economía estuvo frenada porque el gasoil mueve el agro, la industria y demás”, expresó.

Con respecto a la eliminación de los pagos con tarjeta de crédito, sostuvo que la medida surgió debido a los altos aranceles y demoras en los plazos de habilitación de las transacciones. “Las tarjetas de crédito tardan prácticamente 28 días desde que se realiza la venta del producto hasta que a nosotros se nos acredita en el banco”, sostuvo a InformateSalta.

Sin embargo, aclaró que se llegó a un acuerdo de suspender la disposición hasta el 1° de febrero, periodo en el que se realizarán reuniones para resolver el problema con los bancos emisores de las tarjetas.