Se postergó “El Desentierro Del Carnaval” en Rosario de Lerma

Daniel Hoyos de la organización explicó que debido a la fuerte lluvia que se registró en la jornada de ayer se decidió junto a las autoridades de Rosario de Lerma postergar el Desentierro nacional del Carnaval. "No podemos estar ausentes a esto, y en solidaridad también con lo que ha pasado en Rosario de Lerma y zonas aledañas. No podemos ir por un camino distinto que no sea el de la realidad y tampoco en contra de las inclemencias del tiempo y este fenómeno natural”.

A pesar de la postergación, la Municipalidad dispuso para este domingo 6 de enero, que los vendedores de comidas regionales, puedan comercializar sus productos en Parque Evita. "Invitamos a toda la familia a que tenga esta alternativa para mañana” agregó Hoyos.







Cabe informar que debido a la fuerte lluvia y viento de ayer, se vieron afectados cientos de vecinos, con caídas de postes, cortes de luz, inundaciones de calles y casas, voladuras de chapas, etc. Motivo por el cual, desde la Municipalidad de Rosario de Lerma se está trabajando con el personal de todas las áreas, en conjunto con las empresas responsables de la prestación de servicios, para una pronta solución.

La 18º edición del “Desentierro Nacional del Carnaval”, se desarrollará el domingo 14 de enero y tendrá lugar en el predio Buen Retiro de 11 a 21 hs con una cartelera de lujo que incluye la presentación de Ternura, Izkierdos de la Cueva y Wanabara, Lirios Colombianos, entre muchos otros. El costo de la entrada será de $100, mientras que los menos de 12 años, ingresarán al predio de manera gratuita.