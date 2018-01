Incendios forestales: en Mendoza y La Pampa se quemaron más de 230 mil hectáreas de campos

Ámbito.com/ En los últimos seis días, en el sur de la provincia de Mendoza, se quemaron unas 100 mil hectáreasy los focos son difíciles de extinguir debido a los fuertes vientos, lo que generó una gran mortandad de animales, caída de torres de alta tensión y cortes preventivos de rutas.



"Venimos combatiendo incendios desde hace 10 días. El primero se registró en el Cerro Arco, luego tuvimos focos en el Valle de Uco y los últimos fueron en General Alvear. Logramos mitigar diez de los ocho que se presentaron. La complicación en el sur fueron los vientos pero lo peor ya pasó", comentó a la prensa el secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance.



La situación es parecida en La Pampa, donde ya se quemaron más de 130 mil hectáreas y los ganaderos realizan "picadas" para que las llamas no ingresen a sus campos.



El 29 de diciembre último, dos jóvenes, de 19 y 20 años que realizaban esa picada para evitar que las llamas se acerquen a sus viviendas fueron encerrados por los fuertes vientos y terminaron con graves quemaduras que le ocasionaron la muerte en la localidad de Bernasconi, al sur de La Pampa.



En tanto, el secretario de Protección Civil, Emilio Renda, dijo a la prensa que según las condiciones climáticas imperantes está previsto que se produzcan incendios en toda la zona del Bosque Andino Patagónico en las próximas semanas.



"Es una zona de árboles milenarios y están incluidos cuatro parques nacionales, el Lanín, Los Alerces, Lago Puelo y el Nahuel Huapi", destacó el funcionario del Ministerio de Seguridad.

La Secretaría de Protección Civil de la Nación mantuvo reuniones con los responsables del Manejo del Fuego de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro para coordinar rápidas acciones en esa zona.



"Esto surge a partir de un informe de la especialista meteorológica del Ministerio de Ambiente, que advirtió que la situación se puede empezar a complicar por la gran cantidad de malezas y pasto que no se han quemado, lo que sirve de combustible para las llamas", detalló Renda.



Indicó además que otros factores que se asocian a la alta probabilidad de riesgo de incendios "es la baja humedad y la altas temperaturas".



"Ahora estamos enfocados en Mendoza en donde las tormentas eléctricas produjeron varios focos, especialmente en la zona de Corral de Lorca y General Alvear, que era un lugar de mucha actividad ganadera, pero su merma hizo que las pasturas crecieran", aseguró el funcionario.



Precisó, no obstante, que el factor que más incide "es la mano del hombre, en especial la quema intencional de pasturas no controladas por las autoridades, lo que genera que las llamas se extiendan y no puedan ser contenidas. Además están los factores climáticos que influyen".