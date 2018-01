Realizarán estudios de sangre en el Hospital San Bernardo

El Servicio de Hemoterapia del hospital San Bernardo, realizará una Campaña de concientización de enfermedades transmisibles por transfusiones Sanguíneas.

Enero y febrero son meses de baja de donantes en el Banco de Sangre Intrahospitalario del Hospital, por lo cual se efectúa esta campaña con el objetivo de fomentar la donación y que se reconozca al Hospital como centro de recepción de donantes.

La iniciativa se llevará a cabo a partir de mañana hasta al viernes 19 del corriente, de 8 a 13 horas, sin turnos previos por orden de llegada a personas mayores de 18 años; se tomará una muestra para determinar la serología, es decir, la presencia de enfermedades infectocontagiosas, de manera que el paciente sepa de antemano si puede o no ser donante.

La serología es un estudio que se realiza a todos los donantes para determinar el tipo de anticuerpos que existen y la presencia de patógenos en el flujo sanguíneo, lo que posibilita el diagnóstico de enfermedades o la detección de infecciones.

Entre otras, las patologías que se pueden detectar son chagas, sífilis terciaria, hepatitis A, B y C, HIV, HTLV. En la ocasión se entregará además, carnet con determinación de grupo y factor sanguíneo.

El Servicio de Hemoterapia satisface la demanda de más de 1000 solicitudes por mes y para ello posee equipos de avanzada y maneja procedimientos de alta seguridad.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 60 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas.

Las donaciones pueden realizarse todos los días, fines de semana y feriados, de 7 a 11 horas y en caso de necesidad se puede coordinar para la recepción fuera de los horarios de atención.