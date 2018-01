Intento de femicidio en Bº El Tribuno: “La paciente tiene grandes chances”

Durante la madrugada del pasado 3 de enero, una mujer, de 37 años, fue gravemente herida con un arma blanca en barrio El Tribuno, en la zona sur de la ciudad, y fue trasladada en código rojo hacia el Hospital San Bernardo.

Al respecto, Horacio Javier Mdalel, gerente de Atención a las Personas del Hospital San Bernardo, ante las cámaras de Canal 9 de Salta, aseguró que la paciente se encuentra alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica en un coma inducido farmacológico.

En ese marco, sostuvo que la mujer fue sometida a una cirugía que le salvó la vida, a la vez que remarcó la importancia de la transfusión de 8 unidades de sangre, es decir, cuatro litros. “Es el 80% de la sangre que se le tuvo que renovar por la gran pérdida hemática y shock hipovolémico que sufrió la paciente a partir de la herida”, contó.

En la oportunidad, sostuvo que el agresor la tomó por detrás probablemente e intentó degollarla con un arma blanca. “Es profunda la herida, ha implicado la lesión de vasos importantes del cuello como la yugular externa y la división de la carótida primitivas con la carótida externa e interna, que fueron reconstruidas por los cirujanos vasculares”, detalló.

Mdalel informó que la evolución post operatorio arroja una la luz de esperanza. “Tiene una evolución favorable, el hecho de haber vuelto a unir las arterias y que no haya tenido rechazos es positivo, está hemodinámicamente compensada, con la presión sin drogas, está bien de frecuencia cardíaca y bueno se espera la evolución para ir sacándola del estado de coma inducido”, detalló.

No obstante, remarcó que habrá que evaluar si el hecho de haber perdido tanta sangre no le produjo algún daño neurológico. “Eso no se puede descartar a priori.

Por último, aseguró que la paciente, quien es madre de tres hijos, tiene grandes chances de salir adelante. “A pesar de que está estacional en terapia intensiva somos optimistas”, finalizó.