“Si la violación es inevitable, relajate y gozá”: el pensamiento de Cacho Castaña

"Hace años que los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza (las mujeres) y nunca lo supimos. Hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", dijo Cacho Castaña este lunes a la mañana durante una entrevista con el programa conducido por Mariano Iúdica y estalló la polémica.

En un momento en el que los índices de femicidios y violaciones alertan al país, parece una ironía que haya aire y micrófono para alguien que jamás tuvo estupor de mostrarse como un claro ejemplo del “macho argentino”: mujeriego, golpeador y atorrante.

Las disculpas que pidió luego a través de un video no fueron suficientes. El repudio en las redes sociales y de muchos famosos no se hizo esperar y el Instituto Nacional de las Mujeres anunció que lo va a citar a una charla sobre igualdad de género.

No es la primera vez

Desde hace décadas, Cacho Castaña recorre escenarios con sus canciones: algunas de ellas de tinte melancólico y romántico; otras, en cambio, comulgan con sus últimas y desafortunadas declaraciones al aire. No es la primera vez que el cantautor argentino se despoja de toda cordura para lanzar frases, sin embargo, parece superarse a sí mismo en el desacierto.

Sus letras –escritas por él mismo- le hacen fama de mujeriego y de atorrante, cualidades que parecieran orgullecer al cantante que sin ningún despojo canta: "Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo".

El hombre, que lleno está de declaraciones polémicas, también agitó el avispero cuando afirmó: "La falopa te vuelve un ser oscuro. El polaco Goyeneche se falopeó conmigo", en la misma entrevista que aseveró: "La monogamia es una mentira. Con todo lo que hay para elegir en la vidriera, uno no puede quedarse con una sola", así como lo explica Rating Cero.

Y hablando de droga, no se pueden obviar las declaraciones a principio de 2017, cuando destrozó a Chano: "Está bueno que lo muestren porque no pudo hilvanar una frase. Está bueno para que vean cómo quedan con la falopa".