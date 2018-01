Pese al escándalo, descartan intervención del Concejo Deliberante de Mosconi

El caso de Sabrina Vaca, quien no pudo asumir como concejal debido a que se rechazó su diploma, sigue generando revuelo. “La moción fue aprobada por el cuerpo de concejales”, se defendió el titular del órgano deliberativo. Interviene la justicia.

En el marco de la reunión mantenida con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias para tratar la situación institucional del Concejo Deliberante de Mosconi, Enzo Argañaraz, titular del órgano deliberativo, en diálogo con InformateSalta, confirmó que “desde el Gobierno no tienen pensando intervenir el Concejo”.

Entre los puntos principales, explicó que solicitaron que el intendente vuelva a mandar el presupuesto que fuera aprobado – según dijo – ilegalmente. “Nunca tuvieron los votos necesarios para dar tratamiento parlamentario en la sesión. El presupuesto de Mosconi se mandó antes que el de la Nación y la Provincia y después el gobernador destinó mayor cantidad de dinero a los municipios”, dijo.

Enzo Argañaraz

En la oportunidad, exigió un Concejo independiente del Ejecutivo y con autonomía política. “Hoy para comprar una hoja tenemos que pedirle permiso al intendente, el Concejo no maneja fondos, queremos que reconozcan al Concejo y que no quieran someterlo, queremos ser independientes y no unos levanta manos que causen daño al fisco municipal”, sostuvo.

Con respecto a la labor que llevan adelante, resaltó que hicieron una importante reducción en los sueldos y gastos de representación. “En una sesión le hicimos un ahorro de más de 1 millón de pesos al municipio”, indicó.

El motivo del escándalo

Por otro lado, se refirió al caso puntual de Sabrina Vaca, quien no pudo asumir como concejal debido a que se rechazó su diploma. “Yo hice una moción durante una sesión donde yo no era el presidente, que fue aprobada por el cuerpo de concejales por la mayoría, fueron 5 votos contra 3”, sostuvo.

Al ser consultado acerca de los motivos por el cual no se llevó adelante un juicio político una vez que Vaca asumiera el cargo, sostuvo que la carta orgánica les permite aprobar o no aprobar el diploma. “Tenemos esa facultad el día de la sesión preparatoria, quien hace las cosas mal debe tener una responsabilidad, teníamos la opción de hacerle un juicio político o no dejarla asumir”, expresó.

Sabrina Vaca

Entre las acusaciones que pesan sobre Vaca, sostuvo que participó de la adulteración de la resolución de los sueldos y de la mala designación de funcionarios que no residen en el municipio, a la vez que indicó que, junto a otros ediles, le dio todas las facultades al intendente para que pudiera contraer empréstitos y mover las partidas de dinero a su antojo. “Entre sueldos de los funcionarios mal designados y el de los gremialistas se produjo un daño al fisco por más de 10 millones de pesos”, señaló.

Además aclaró que no es algo personal contra Sabrina Vaca, a quien acusó de hacer el papel de víctima. “Si hubiese asumido cualquier otro concejal que hubiese cometido los mismos atropellos, hubiese sido la misma respuesta, le pedimos al tribunal que mande quien continúe en la lista, se que es una docente que ya fue concejal”, afirmó a InformateSalta.

Con respecto al tratamiento del caso por vía judicial, sostuvo que la sentencia que establece que se apruebe el diploma y se tome el juramento, fue apelada, a la vez que indicó que la misma no dictamina la nulidad de la sesión extraordinaria y la inconstitucionalidad de la misma. “Mandé una nota a los concejales para que se haga una sesión pero no le puedo decir a cada concejal que votar”, finalizó.