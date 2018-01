Elogios y críticas al Índice de Precios al Consumidor que lanzó el gobierno

El diputado provincial Julio Moreno aseguró que el sistema es bueno, pero aseguró que la falta de variables homogéneas con los resultados de Nación no permiten hacer comparaciones.

Ayer el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Hacienda Emiliano Estrada, presentaron el Índice de Precios al Consumidor, que permitirá realizar una mediación de los gastos y consumos, también será utilizado como variable para discusiones salariales entre otras. Al respecto el diputado provincial Julio Moreno dijo que el sistema es bueno pero necesita ajustes.

“El sistema me parece fantástico, tener una medida definitivamente nos hacía falta porque siempre hacíamos todo con información de Nación, que tiene muchas variaciones en Salta, por ejemplo servicios públicos”, dijo por AM 840.

Aseguró que el hecho de que Salta tenga su propio índice de precios ayudará a la hora de tomar decisiones, por ejemplo paritarias. Sin embargo criticó la metodología de cálculo proponiendo que sea revisada. “Nosotros tenemos otra realidad de lo que es la Nación, incluso de Buenos Aires, que son los generadores de mayor información de la que nosotros nos nutrimos”.

“Lo que no veo positivo es que tendríamos que tener una metodología de cálculo similar a la de Nación, poder unificar criterios. Desde lo técnico va a ser difícil compararlos porque no hay variables homogéneas, por eso es importante conocer qué quiere hacer la provincia para poder unificar los criterios para poder sacar conclusiones porque sino no se podrá comparar”, finalizó.