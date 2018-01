Investigan el intento de asesinato a un interno del penal de Villa Las Rosas

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Rivero, inició actuaciones preliminares en torno a un hecho ocurrido el 8 de Enero al mediodía en la Unidad Carcelaria 1, donde los internos Pablo Exequiel Rivadaneira de 26 años y Domingo Alberto Soriano de 27 años, mantuvieron una gresca.

Tras el hecho, Rivadeneira resultó gravemente herido con un arma blanca hechiza y según el informe médico su vida corrió riesgo por la gravedad de las heridas. En tanto, Soriano también recibió heridas pero de menor consideración.

Ambos penados cumplían condena en el pabellón 2 B. La Fiscalía dispuso diversas medidas tendientes a esclarecer lo sucedido, entre ellas la recepción de testimonios, análisis de cámaras de seguridad.

Días atrás, Horacio Javier Mdalel, gerente de Atención a las Personas del Hospital San Bernardo, aseguró que Rivadeneira todavía no estaba fuera de peligro. “Está estacionario, entubado y se espera la evolución hemodinámica, afortunadamente no tiene traumatismo neurológico, el resto de las heridas no revisten mayor consideración que pongan en peligro la vida, pero si la del tórax que lo ponen en una situación crítica”, subrayó.