Boudou fue excarcelado y saldrá en libertad en las próximas horas

A la mañana, Boudou llamó desde la cárcel de Ezeiza a su abogado, Eduardo Durañona, quien también estuvo en contacto con la mujer del ex vicepresidente, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. Boudou y su mujer serán en los próximos días padres de mellizos. El ex vicepresidente quiso saber detalles del fallo de la Cámara y cómo seguía su situación.