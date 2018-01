Un conductor en grave estado tras un violento choque en General Güemes

El Tribuno/ Esta mañana, alrededor de las 8.30, tuvo lugar un accidente sobre la ruta provincial 11 que une las localidades de General Güemes y Campo Santo, protagonizado por un camión y un automóvil. El conductor del auto se encuentra en grave estado.

Ambos vehículos circulaban por la ruta 11 en sentidos opuestos. El camión era conducido por Alejandro Chañi. de 38 años, domiciliado en el barrio Cooperativa. El rodado trasladaba una carga completa de ripio hacia la localidad de Campo Santo.

Por el carril contrario transitaba un Chevrolet Corsa blanco conducido por Andrés Condorí, de 20 años, quien iba acompañado por José Burgos. Ambos con domicilio en Güemes.

Los vehículos chocaron con gran violencia sobre el carril del camión resultando con lesiones de suma gravedad Condorí, el conductor del Corsa. Su cuerpo quedó atrapado en el interior del vehículo por lo que se hizo necesaria la participacion de bomberos voluntarios para poder sacarlo, pero en muy grave estado.

Su acompañante resultó con heridas múltiples, pero sin riesgo para su vida.

El conductor del camión, quien permaneció en todo momento en el lugar del accidente, expresó: "El Corsa se me vino encima de golpe y yo solo intenté salir a la banquina para esquivarlo, pero no fue posible. Ambos estaban inconscientes cuando me acerque a verlos, pero después el acompañante se recuperó y salió de auto, el otro muchacho estaba muy grave".