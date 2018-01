Hasta el 31 se puede acceder a la moratoria de impuestos 2018

Nuevo Diario/ Se informó que está vigente el Régimen Especial de Regularización de Deuda 2018. Uno de los beneficios de esta moratoria es la reducción de un 100% de intereses y multas, si la adhesión al plan de regularización se realiza hasta el 31 de enero. Pueden acceder al plan los contribuyentes que tengan obligaciones generadas en cabeza propia y los agentes de percepción y retención.

También se incluyen los saldos de planes de pagos y las obligaciones que tengan proceso administrativo o judicial iniciado, siempre que se traten de obligaciones vencidas al 30 de junio de 2017.

Pasado el 31 de enero los beneficios de reducción de intereses se mantienen, pero con distinto alcance:

1) Un 75% de reducción en intereses resarcitorios, punitorios y multas si la regularización se hace entre el 1 y 28 de febrero.

2) Un 50% de reducción en intereses resarcitorios, punitorios y multas si la regularización se realiza entre el 1 y el 15 de marzo.

Los pagos se realizan en la Dirección General de Rentas (España 625) y tendrán dos modalidades: al contado y en cuotas. Cuando el pago se haga en cuotas se aplicará un interés mensual del 3%. En el caso de pagar con cheques librados por la Tesorería General de la Provincia, la reducción de intereses será del 100%, independientemente de la fecha de adhesión al plan.

Deudas con Entes Residuales

Otros beneficiarios que se incluyen en esta moratoria son las personas físicas y jurídicas que tengan deuda con los Entes Residuales de la Provincia: ex Banco Provincial, ex Banco de Préstamos y Asistencia Social y el ex Instituto Provincial de Seguro (en liquidación).

Los beneficios de reducción de intereses del 100%, 75% y 50% se mantienen para estos casos, según la fecha de adhesión al plan de regularización. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Ingresos Públicos, en Centro Cívico Grand Bourg, de lunes a viernes de 8 a 19. Estos pagos también podrán realizarse en efectivo o en cuotas con un 3% de interés mensual.