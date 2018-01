Alfonsín cuestionó el DNU que busca desburocratizar el Estado

El dirigente de la UCR y exdiputado nacional Ricardo Alfonsín cuestionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado esta semana por el presidente Mauricio Macri, al considerar que no va en la dirección de un Estado "que sea cada vez más de Derecho".

Ambito.com/ "Además de procurar un Estado cada vez menos burocrático, también hay que procurar que sea cada vez más de Derecho. El mega DNU no va en esa dirección", sostuvo exdiputado nacional Ricardo Alfonsín a través de un texto en la red social Facebook.



Para el exlegislador, que cumplió su mandato el pasado 10 de diciembre, "la UCR debe advertir ante una eventual deriva decisionista en el Gobierno".



Para Alfonsín, esta situación "no le permite a la sociedad conocer las razones de lo que se resuelve. Ella no es ni lo más republicano ni lo más apto para asegurar el clima de certezas que requieren las inversiones".



El pasado jueves, Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual busca desburocratizar el Estado.