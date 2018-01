Procrear: Salieron sorteados en julio y aún no recibieron ninguna notificación

El sueño de la casa propia opacado por una espera que aún no encuentra fin, esa es la situación que atraviesan más de 200 familias que salieron sorteadas para los desarrollos urbanísticos de Talavera y Grand Bourg del plan Procrear, quienes desde julio hasta el momento no recibieron ninguna notificación.

Al respecto, una de las damnificadas cuya identidad preferimos preservar, en diálogo con InformateSalta indicó que pasan los meses pero la respuesta no llega. “Nos dicen que están buscando algún otro banco para poder financiar las casas, que el Hipotecario no llegó con los montos. Cada vez que llamamos al 143, son diferentes los argumentos que nos dan para justificarse de porque no nos llaman,” explicó la mujer.

Una de las cuestiones que le generan preocupación es que las viviendas están terminadas pero empiezan a deteriorarse al no ser habitadas. “En el caso del Grand Bourg los yuyos llegan hasta la ventana, ves para adentro se están deteriorando. La gente sigue sin viviendas porque la idea era esa en un principio, que podamos acceder al beneficio,” dijo.

Además, están indignados por haber tenido que renovar sus contratos de alquiler. “Avisamos a los propietarios que nos íbamos a ir. Tuvimos que hacer el contrato de alquiler nuevamente, volver a firmar con la inmobiliaria, pagar de nuevo depósito, pagar comisión porque tampoco podemos arriesgarnos a decir nos vamos en cinco días como nos pasó en julio,” contó.

Desde el sorteo hasta hoy, la fecha de entrega de las casas es incierta. “No hay un plazo, no hay un mail ni una citación de una entrevista, no nos dieron ni la fotocopia del DNI, nada. Nunca fuimos al banco,” finalizó.