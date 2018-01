Niña fue asesinada por su vecino y hallaron su cuerpo en un baldío

Hallaron este lunes a la noche el cuerpo de la pequeña Abril Sosa, de 5 años, que era intensamente buscada en Córdoba, según confirmaron a Cadena 3 fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia.



Los restos de la niña se encontraban debajo del chasis de un camión, adentro de un bolso, en un terreno baldío de barrio Alta Córdoba, en la calle Anacreonte, entre Sucre y Jujuy.



La división de Canes de la Polcía fue clave para encontrar el cuerpo de la pequeña.



El sospechoso de la causa, identificado como Daniel Ludueña, de 35 años, declaró por más de cinco horas y confesó el crimen, por lo que fue inmediatamente detenido e imputado.



La fiscal que interviene en la causa, Claudia Palacios, dijo a la prensa que esta persona tiene "antecedentes del tipo de delito contra la integridad sexual".



Dijo que sabían que se iban a "encontrar con el cuerpito de ella a tantas horas del hecho".



Todas las posibilidades



Palacios señaló a Cadena 3 que manejan varias hipótesis:"Puede que no haya sido un ajuste de cuentas sino un pedófilo".



Señaló que "no se descarta ninguna hipótesis".



La fiscal, por otra parte, indicó: "Me sorprende que hay chicos en la calle hasta muy altas horas y los padres no toman medidas al respecto".



"Estoy diciendo que los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos en la calle", insistió.



La mamá de Abril había contado en diálogo con Cadena 3 que “salió a jugar como todos los niños de la cuadra”.



“No es una chica que se va con cualquier persona”, había indicado su mamá.



Abril Alejandra Bustos había sido vista por última vez el 13 de enero, alrededor de las 23, en la vereda del frente de su casa, ubicada en República y Tissera.