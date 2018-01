Extorsionan a Susana Giménez con 4 videos porno de su nieta

Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, viven momentos de angustia. Un periodista reveló que recibió un adelanto de cuatro videos pornográficos de la it girl y aseguró que el dueño del material pidió 8 mil dólares para difundirlos. Ahora la Justicia de La Plata investiga un intento de extorsión a la diva y su familia.



El hombre es Pablo Silva, experiodista del diario Crónica y El Sensacional. Según el relato de su abogado, Darío Saldaño, el sábado recibió un mensaje de WhatsApp de un "personaje" que le comentó que tenía cuatro videos de Lucía en su intimidad,manteniendo relaciones sexuales, y le preguntó a quién se los podía vender. Silva le explicó que no trabajaba más en el diario y el intercambio quedó ahí.



describió Saldaño a TN Show. En esa imagen, según el letrado, se ve efectivamente que la protagonista de los videos es Lucía."Él entonces se contactó con una productora de Susana Giménez y le dijo: ’Lo mejor que pueden hacer es tenerlo ustedes’. La productora le contestó que necesita una prueba antes de hablar con Susana y él le mandó captura de pantalla de los videos",



Desde el entorno de Susana actuaron con rapidez: desde el estudio de Fernando Burlando radicaron una denuncia por extorsión en la UFI 15 de La Plata, a cargo del fiscal Jorge Paolini, que ordenó allanar la casa de Silva, ubicada en Villa Ballester. "Le secuestraron hasta la Playstation de los chicos, algo bastante desagradable", reprochó el letrado, que insiste en que su cliente solo actuó como intermediario y de buena fe, porque prefirió alertar a la diva en vez de hacer circular el material.







Según el diario El Día, los videos habrían sido robados del iCloud de Lucía y habrían sido realizados unos cuatro años atrás. En ese entonces, la nieta de Susana recién comenzaba su relación con Joaquín Rozas, empresario gastronómico, con quien volvió a retomar su noviazgo este verano después de un impasse de cinco meses.



En estos últimos días, Lucía estuvo en Punta del Este con Rozas, luego en New York y ahora, según su cuenta de Instagram, está en Miami. En el clan hay total hermetismo sobre el tema.