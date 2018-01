Postergada visita del Papa a la Argentina: "Sería buenísimo para todos que pudiera venir"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no cree que haya "alguna cuestión política" detrás de la decisión de Francisco de ir a Chile, sin pisar suelo argentino.

En medio de la visita del papa Francisco a Chile y Perú, el jefe de Gabinete fue consultado sobre la postergada visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

"Hay que entender su misión como líder espiritual, más en un país como el nuestro con amplia representación católica. Obviamente sería buenísimo para todos que pudiera venir, pero respetamos sus tiempos", dijo el funcionario.

En el mismo sentido, el jefe de ministros prefirió desestimar las especulaciones que suelen hacerse sobre el tema: "Nosotros no consideramos que haya ninguna cuestión política en la no visita a la Argentina. La Argentina es su casa, es su tierra. Él no necesita invitación. Él considerará cuál es el mejor momento".

"Lo esperamos con el corazón abierto, con los brazos abiertos. Es muy importante tomar dimensión histórica, el valor que significa tener un Papa argentino. Entender que no es nuestro Papa, sino el Papa de todos, y tenemos que tratar de evitar llevarlo al terreno político", completó.

En su primera conferencia de prensa de 2018, Peña informó que el Gobierno, por decisión del presidente Mauricio Macri, no va a convocar a sesiones extraordinarias en febrero, cuando se esperaba que se tratará la reforma laboral.