La impactante foto viral de Moria Casán sin maquillaje

Se filtró una imagen de La One al natural y tomando mate, justo un mes después de una fotografía de Susana sin maquillar.

En las últimas horas, una imagen de Moria Casán que empezó a circular sorprendió a todos. En que allí se la ve a la diva muy de entrecasa, tomando mate, y sin una gota de maquillaje.



Si bien no es la primera vez que se la ve a La One sin makeup, como cuando circuló una foto de su detención en Paraguay, la imagen llamó mucho la atención.



Sin bien no se sabe si la foto es de estos días, vale recordar que hace justamente un mes, se difundió por error una fotografía de Susana sin maquillaje.



Mirá la foto: